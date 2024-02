Waze : mettez votre appli à jour avant de prendre la route des vacances d'hiver

Quoi de plus frustrant que de chercher quelque chose sur son smartphone lorsqu'on est sur la route ? Waze l'a bien compris et propose désormais une navigation simplifiée pour accéder aux options de signalement de son application. Le menu « Mettre à jour la carte » (qui devient « Que voyez-vous ? » pour l'occasion) est dorénavant accessible à partir d'une icône bien visible située dans le coin inférieur droit de l'écran. Agrémentée d'un panneau triangulaire et d'un « + », sa fonction est évidente au premier coup d'œil, et le menu qu'elle permet d'ouvrir n'est pas non plus dénué de bonnes idées.

En effet, ce dernier s'affiche principalement sous la forme d'un tiroir qui laisse une partie de la carte visible, un parti pris visuel que l'on retrouve aussi sur Google Maps, application sœur de Waze. Ce qui n'empêche cependant pas un accès immédiat aux différentes catégories de dangers (« Embouteillage », « Police », « Accident », etc.). Celles-ci conduisent à des options plus précises, qui peuvent alors être sélectionnées et validées sans manipulation supplémentaire, et ce, en quelques secondes.