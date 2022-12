"Attention, route accidentogène" : Waze teste une alerte qui vous veut du bien

L'application, détenue par Google, figure au rang des plus utilisées à échelle mondiale. Son succès s'explique par sa gratuité, mais également par ses informations sur le trafic mises à jour en temps réel par sa communauté d'utilisateurs. Google semble avoir trouvé une nouvelle idée pour utiliser une partie des données communiquées par les utilisateurs au fil du temps. Le concept consiste à prévenir le conducteur que la route sur laquelle il circule est potentiellement « accidentogène ». Pour connaître cette information, Waze s'appuie sur l'historique des accidents routiers signalés par ses utilisateurs.

Pour attirer l'attention sur la dangerosité d'une route et faire lever le pied au conducteur, la version bêta de Waze colorerait ladite portion en rouge et afficherait une notification. Cette dernière porte actuellement la mention « History of crashes » dans la version anglophone de l'application.

À l'heure actuelle, cette fonctionnalité n'est présente que sur la dernière version bêta de Waze, mais pourrait bientôt faire son apparition dans une prochaine mise à jour de l'application pour smartphone. Pour les utilisateurs qui ne souhaiteraient pas obtenir ce type d'informations, la fonctionnalité peut être désactivée dans les paramètres de Waze.