Waze s'offre une grosse mise à jour et un événement virtuel baptisé Waze On

Lors de sa nouvelle conférence virtuelle, Waze On, l'application de navigation Waze a annoncé une série de nouveautés. Parmi celles-ci, des suggestions d'itinéraires s'appuyant sur l'historique de l'utilisateur, des recommandations quant aux voies à emprunter ou la possibilité d'utiliser Google Assistant en français.

Cette semaine, l'application Waze a inauguré son nouvel événement virtuel : Waze On. À l'occasion de cette grande conférence, l'entreprise israélienne a dévoilé les nouveaux contours de son service. Avec, au programme, quelques innovations prévues pour simplifier encore le recours à la solution de navigation, pour le plus grand plaisir des 140 millions d'utilisateurs revendiqués par la filiale de Google.

Plus d'excuse pour arriver en retard

La première intervient dès l'ouverture de l'application. Waze suggérera immédiatement quelques trajets, élaborés à partir des habitudes de l'utilisateur. Ce dernier pourra ainsi démarrer la navigation sans tarder. De même, une notification le préviendra en cas d'embouteillage sur l'un de ses itinéraires habituels. Ces fonctionnalités, censées limiter les risques de retard pour l'automobiliste, devraient intervenir à partir du mois prochain.

Et Waze fournira davantage d'informations à l'utilisateur afin de favoriser sa ponctualité. L'application affirme en effet avoir retravaillé son système d'estimation de l'heure d'arrivée. Le but de cette mise à jour : prendre en compte l'impact de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une réduction du trafic dans certaines régions du monde, ce qui rend les prévisions plus difficiles.

Plus grande ouverture à des solutions tierces

Une autre amélioration rendra particulièrement service aux conducteurs parfois interloqués par le manque de précision des instructions. Si vous avez déjà pesté contre un vague « Serrez à gauche », vous accueillerez sans doute favorablement cette nouveauté. Car l'application sera dorénavant en mesure de vous indiquer dans quelle voie vous placer, en particulier lors des entrées et des sorties d'autoroute.

Par ailleurs, Waze a enrichi sa compatibilité avec d'autres outils. Cela inclut de nouvelles fonctionnalités pour son service de covoiturage, mais qui n'est pour l'heure disponible qu'en Israël, aux États-Unis, au Brésil et au Mexique. L'application de navigation améliore également l'intégration de Google Assistant, avec la prise en charge de trois nouvelles langues : le français, l'espagnol et le portugais. Enfin, après des partenariats conclus avec des services de streaming audio tels que Deezer, Spotify ou YouTube Music, Waze accueille un nouvel acteur majeur : Amazon Music.