La plupart d'entre nous sont encore en vacances quand les moins chanceux qui restent se préparent à se relancer sur les routes des retours. Et aujourd'hui, le passager supplémentaire, qu'est l'application GPS, embarquée ou sur mobile, n'est presque plus une option. Google en sait quelque chose et a eu le nez bien creux de racheter Waze en 2013 pour compléter son légendaire service Maps.

Quel que soit votre GPS, il est une chose dont il faut absolument tenir compte : les imprévus sur le trajet. Bouchons, heures de pointe, déviations, accidents de la route, travaux de voirie, autant d'impondérables qui peuvent sérieusement modifier votre temps de trajet, voire vous faire arriver largement après l'heure prévue, quand il ne s'agit pas de vous semer, tout bonnement. Si en temps normal, Waze vous évite ces désagréments aléatoires, un bogue s'est infiltré dans la version iOS et a ruiné tous les espoirs de propriétaires d'iPhone et d'Apple CarPlay de rouler tranquillement.