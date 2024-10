Waze ne manque pas de nouvelles fonctionnalités : recherche de bornes de recharge, alertes sur les zones accidentogènes, voix inspirées de World of Warcraft, et bien d'autres nouveautés ont été récemment déployées sur l'application. Pourtant, une fonctionnalité, déjà présente chez de nombreux concurrents, manque encore et toujours à l'appel : Waze ne sait toujours pas indiquer à l'utilisateur, une fois arrivé à destination, si l'emplacement qu'il cherche est sur la droite ou sur la gauche.