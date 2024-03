Waze fait un pas de plus vers la prévention des accidents avec deux nouvelles alertes disponibles

Officiellement née en 2008, l'application Waze est devenue très populaire, notamment grâce à son interactivité. En plus de proposer un système de navigation par GPS, Waze permet aux utilisateurs de signaler eux-mêmes de nombreuses choses telles que les embouteillages, les contrôles routiers, les accidents ou des dangers particuliers. L'entreprise compte bien conserver son aspect communautaire et a récemment ajouté de nouvelles alertes encore et toujours destinées à la prévention.