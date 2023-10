Mauvais temps pour Waze : pourquoi cette volée de critiques négatives sur le Play Store ?

Même si Waze affiche toujours plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store, la note moyenne des utilisateurs s'est récemment mise à dégringoler. De plus en plus de commentaires se situent entre une et trois étoiles, et pointent du doigt des bugs très handicapants : pertes de connexion en plein trajet, plantage de l'application, itinéraires non pertinents ou problèmes de géolocalisation. Depuis la rentrée, les critiques pleuvent.