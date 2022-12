Google fusionne les équipes qui travaillent sur Maps et Waze, qu'est-ce que ça va changer ?

Google Maps et Waze vont-ils de fait fusionner ? Pas de panique pour les fans de l'application mobile, Google a bien indiqué vouloir conserver ses deux plateformes, indépendantes l'une de l'autre. « Google reste profondément attaché à la marque unique de Waze, à son application bien-aimée et à sa communauté florissante de bénévoles et d'utilisateurs », a indiqué un porte-parole du géant américain au Wall Street Journal.

Si Waze compte « seulement » 151 millions d'utilisateurs mensuels face au milliard d'humains utilisant Google Maps chaque mois, l'application offre de précieuses données à Google comme les limitations de vitesse, les accidents signalés par les automobilistes ou encore les zones de danger et de contrôle routier.

Le mariage entre Waze et Google n'est pourtant pas idyllique. L'année dernière, l'ancien P.-D.G. de Waze avait publiquement exprimé une forme de regrets par rapport au rachat : « Toute notre croissance chez Waze après l'acquisition était due au travail que nous faisions, et non au soutien du vaisseau-mère. Avec le recul, nous aurions probablement pu grandir plus vite et beaucoup plus efficacement si nous étions restés indépendants ».

Suite à cette nouvelle réorganisation, la P.-D.G. actuelle de Waze, Neha Parikh, va quitter son poste, mais aucun licenciement n'est prévu. Les équipes seront sous la supervision directe de Google.