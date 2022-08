Waze abandonne son service de covoiturage

Qu’on se le dise, il y a de plus en plus d’applications de cartographie et de navigation intéressantes pour ceux qui recherchent une alternative à ce mastodonte collecteur de données. Et toutes rivalisent d’imagination pour se démarquer : interfaces ergonomiques, cartes détaillées, possibilités de recherche de points d’intérêts quasi infinies et consultation hors ligne ne sont qu’une partie des fonctionnalités disponibles. Nous nous sommes dit qu’il était grand temps de faire un point sur le sujet en comparant les concurrents à Google Maps.

Lire la suite