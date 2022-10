Google gagne plus d'argent, mais fait de moins en moins de bénéfices... et devinez qui va trinquer ?

Si les revenus restent au beau fixe pour Alphabet, ses bénéfices fondent quant à eux comme neige au soleil, avec 17,14 milliards de dollars ce trimestre, quand le groupe engrangeait 21,03 milliards de dollars de profits un an plus tôt. La branche Google Services, qui regroupe l'activité publicitaire du moteur de recherche, reste très largement bénéficiaire. En revanche, Google Cloud, malgré une augmentation de son chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars, présente une perte de près de 700 millions d'euros.

Les « autres paris » d'Alphabet, dans les domaines de la santé ou de la voiture autonome, continuent de lui coûter énormément d'argent, avec une perte de 1,6 milliard de dollars ce trimestre.

Google a précédemment annoncé vouloir se concentrer sur ses activités principales pour passer la crise, et son P.-D.G., Sundar Pichai, le réaffirme dans le communiqué de presse qui accompagne ces résultats : « Nous affinons notre concentration sur un ensemble clair de priorités, de produits et de business. Les annonces produits que nous avons faites au cours du seul mois dernier l'ont montré très clairement, avec notamment des améliorations significatives à la fois de la recherche et du Cloud alimentées par l'IA, et de nouvelles façons de monétiser YouTube Shorts. » La fermeture précipitée de Stadia il y a quelques semaines à peine peut à elle seule en témoigner.

Google, qui emploie 186 779 personnes à travers le monde, va également réduire la voilure sur le nombre d'embauches dès cette année et procéder à une réorganisation de l'ensemble de ses équipes. Cela devrait logiquement conduire à une vague de licenciements parmi les effectifs dont l'activité est mise en pause ou annulée définitivement.