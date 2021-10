Alphabet (Google) jubile avec un trimestre vraiment record ; mais comment, pourquoi ?

Pour avoir conscience de l'accélération de la croissance des revenus du groupe Alphabet et de sa filiale Google, nous avons fait un petit saut dans le temps, en revenant un peu en arrière. Avant la pandémie, les bénéfices trimestriels de l'entreprise plafonnaient autour de 6,8 à 7 milliards de dollars, notamment aux premier et deuxième trimestres 2020. Depuis, ils n'ont fait que croître : 11,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2020 ; 15,2 milliards au quatrième ; 17,9 milliards au premier trimestre 2021 ; 18,5 milliards au deuxième ; puis 18,9 milliards au troisième, donc. Cela signifie qu'en un peu plus d'un an et demi, Google et Alphabet ont triplé leurs bénéfices.