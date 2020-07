Amazon : des résultats trimestriels doublés durant la pandémie de COVID-19

Aussi fou que cela puisse paraître, et malgré le fait que nous ayons toutes et tous conscience que la crise a profité à certains, notamment aux acteurs du e-commerce, Amazon reste et demeure une entreprise en croissance. C'est un fait établi par les chiffres. « Ce fut un autre trimestre très inhabituel, et je ne pourrais pas être plus fier et reconnaissant envers nos employés du monde entier », a d'ailleurs déclaré le fondateur et P-D.G. Jeff Bezos, qui venait juste de se remettre de son audition devant le Congrès américain.