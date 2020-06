ZOOM dévoile ses résultats trimestriels : la plateforme a progressé de 169% en un an

Ce chiffre a progressé de 169% par rapport à la même période l'année dernière. Une hausse qui, selon l'enseigne, tient en bonne partie à la crise du nouveau coronavirus et au recours massif au télétravail .

La société ne se fait effectivement pas d'illusion quant à l'origine de l'augmentation de son chiffre d'affaires. Dans son communiqué,

Eric Yuan, le fondateur et P.D.-G. de ZOOM déclare : « La crise de la maladie à COVID-19 a entraîné une demande accrue des interactions décentralisées et des collaborations en face-à-face utilisant ZOOM. L'usage a rapidement augmenté à mesure que les gens intégraient ZOOM à leur travail, à leur apprentissage et à leur vie personnelle ».