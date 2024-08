laroux

j’ai déja fait des conférences sur teams avec plus de 20000 partipants dans le monde entier.

en faite dans cette configuration, il faut pas le voir comme la petite réunion du matin dans l’équipe de 10.

c’est plus comme un flux tv, moi je parle et les 20000 reçoivent que mon flux. Quand quelqu’un doit parler, il y’a une équipe de modo qui ouvre la parole a une personne à la fois et la ferme ensuite.

moi je parle, ca envoi sur un serveur centrale, et c’est ensuite diffuser avec un CDN aux autres qui m’écoute.

ca n’a rien de révolutionnaire, tous les opérateurs en france le fond avec la télé, c’est assez simple techniquement a mettre en place et a la porté d’une simple startup comme technologie.