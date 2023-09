Zoom revoit certaines de ses fonctionnalités d'IA et en profite pour faire une mise au point

Zoom IQ for Sales, un outil qui repose sur le machine learning, est désormais baptisé Zoom Revenue Accelerator. Son but est de « transformer les interactions avec les clients en informations précieuses permettant d'identifier les opportunités, d'évaluer les risques et, en fin de compte, de faciliter et d'améliorer les performances de l'équipe de vente », assure l'entreprise.