Zoom adopte l'IA, et celle-ci peut, entre autres fonctions, résumer des réunions pour vous

« Au travail, les petites choses représentent beaucoup de temps et d'énergie : le temps qu'il faut pour rédiger un courriel, trouver les notes d'un appel que vous avez manqué ou rattraper les conversations non lues. En accélérant ces petites tâches, nous gagnons plus que du temps. Nous débloquons une plus grande créativité et une meilleure collaboration pour nous-même et nos équipes », explique Zoom dans un billet de blog.