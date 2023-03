Bing Chat : et maintenant vous pouvez lui faire créer des images (avec DALL-E) !

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est encore que dans une sorte de bêta. Elle n'est également disponible que dans le mode créatif de Bing Chat. Néanmoins, Microsoft entend rendre ce nouveau créateur d'images disponible à plus de monde au fil du temps, et faire en sorte qu'il soit supporté par les modes « Équilibré » et « Précis » de Bing.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule nouveauté en rapport avec des images qui est arrivée sur Bing. La fonctionnalité « Histoires » fait ainsi son entrée, visant à offrir une manière plus engageante de rechercher et d'interagir avec le contenu présent sur Bing.