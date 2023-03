Pourquoi Bing bat des records de connexion... et pourquoi ça ne va pas durer

Il y a un mois déjà, c'est un autre géant du web, à savoir Google, qui annonçait officiellement sa réponse à ChatGPT, avec « Bard ». Cette nouvelle IA sera alimentée par le modèle de langage pour les applications de dialogue (Language Model for Dialogue Applications, ou LaMDA). Ce dernier permettra, par exemple, à l'internaute de formuler des demandes de type « entre le piano et la guitare, quel est l'instrument le plus difficile à apprendre, et combien de temps d'apprentissage nécessitent-ils ? »

L'IA se chargera alors d'apporter une première réponse, avant de renvoyer l'utilisateur vers divers liens pour approfondir son analyse.