Comme Bing, ce moteur de recherche alternatif a lui aussi un chatbot pour répondre à ses utilisateurs !

Et pour bien montrer que chez Brave, le factuel compte énormément, Summarizer tire exclusivement ses informations des sites qu'il a pu sélectionner. Autre petit plus par rapport aux IA dont on a entendu parler ces derniers temps, et qui usent de masse d'informations dont l'origine n'est pas connue, l'intelligence artificielle ajoute les liens des sources utilisées.

Une façon d'assurer un certain niveau de qualité de la réponse, tout en permettant à l'utilisateur de vérifier par lui-même que le résumé est produit à partir d'un matériau correct, et enfin de créditer les producteurs de l'information. Brave veut ainsi réduire « les biais d'autorité des grands modèles de langage », et offrir par ailleurs une information récente, ChatGPT ne bénéficiant pas de données datant d'avant 2021.