Bing + ChatGPT : Microsoft nous surprend à gagner une bataille et... nous déçoit rapidement

Par exemple, la firme de Mountain View n'a pas hésité à bloquer ses applications comme Gmail et YouTube sur Windows Phone, le système d'exploitation mobile de Microsoft qui a depuis été jeté aux oubliettes, et qui concurrençait Android. On ignore si l'intégration de Bard à Google Search sera exclusive à Chrome, mais compte tenu de la décision de Microsoft, il est fortement probable que Edge n'en bénéficiera pas. Il faudra voir ce qu'il en est pour les autres navigateurs comme Brave, Safari ou Firefox.