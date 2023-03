Elon Musk veut son propre ChatGPT, mais moins "woke" hein ?!

Nous ne sommes alors pas étonnés d'apprendre que l'homme le plus riche du monde aurait lancé son propre projet dans le secteur. Il aurait ainsi débauché le chercheur Igor Babuschkin, qui travaillait auparavant au sein de DeepMind, la filiale de Google spécialisée dans l'intelligence artificielle. Mais d'après ce dernier, Elon Musk ne chercherait pas particulièrement à mettre au monde une IA dépourvue de garde-fous.

« L'objectif est d'améliorer les capacités de raisonnement et le caractère factuel de ces modèles linguistiques », a-t-il expliqué au média The Information. En somme, les équipes devraient simplement travailler dans le même sens que la concurrence. « Il s'agit notamment de s'assurer que les réponses du modèle sont plus dignes de confiance et plus fiables », a ensuite ajouté Igor Babuschkin.