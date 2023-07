Elon Musk se (re)lance dans l'IA pour "mieux comprendre la réalité" : tout un programme !

L'annonce était attendue. Après avoir fait partie des fondateurs d'OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, puis avoir beaucoup critiqué la manière dont la firme de Sam Altman a travaillé, Elon Musk se lance officiellement dans l'aventure avec la création de xAI. Cette entreprise est particulièrement connectée avec le secteur de la Big Tech.

L'équipe présentée par l'homme le plus riche du monde est constituée de chercheurs ayant travaillé dans les entités les plus à la pointe de l'IA. On savait ainsi déjà que l'ancien ingénieur chez DeepMind (Google) Igor Babuschkin avait été recruté. Il est accompagné de deux autres anciens de chez Google, Tony Wu et Christian Szegedy, ainsi que de Greg Yang, qui opérait chez Microsoft.