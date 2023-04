X.AI : que veut faire Elon Musk avec sa nouvelle startup centrée sur l'IA ?

Elon Musk est une figure majeure de plusieurs grands secteurs de la tech, de l'électrique aux réseaux sociaux, en passant par l'aéronautique. Une liste qui devrait, dans les années à venir, comprendre l'intelligence artificielle, puisque l'ex-homme le plus riche du monde a commencé à investir dans le secteur. Et après le recrutement de chercheurs de DeepMind et l'acquisition de 10 000 cartes graphiques, il est passé à l'étape supérieure.

En effet, selon une information du Wall Street Journal et du Financial Times, le patron de Tesla a créé une nouvelle entreprise, immatriculée au Nevada, du nom de X.AI Corp. Son directeur n'est autre qu'Elon Musk lui-même, et son secrétaire est Jared Birchall, son éternel bras droit.