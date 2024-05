Elon Musk à VivaTech, quand le milliardaire discute IA et avenir de l'humanité

Quand aujourd'hui Elon Musk doit répondre à des questions du public, on est quasiment sûr d'avoir d'abord et avant tout des interrogations en lien avec l'intelligence artificielle. Et ça n'a pas raté cette fois encore durant la séance organisée lors du salon VivaTech, et qui était modérée par le patron de Publicis Maurice Lévy.

Ce fut l'occasion pour l'homme d'affaires américain de réitérer ses critiques contre les deux acteurs majeures du moment dans l'IA générative, Open (ChatGPT) et Google (Gemini). Il a ainsi opposé sa vision de l'IA, qui devrait être au maximum « honnête » (un terme répété plusieurs fois durant l'intervention), contrairement aux deux grandes IA génératives actuelles, qu'il considère comme « politiquement correctes ». Il a illustré son propos en rappelant le fiasco des images générées par Gemini de soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale noirs.

Pour celui qui talonne Bernard Arnault au classement des hommes les plus riches du monde, il ne s'agit pas simplement de goût personnel ou même de vision politique. Avec le développement à venir de la fameuse intelligence artificielle générale, qui pourra effectuer toutes les tâches cognitives d'un être humain, Elon Musk considère que cette IA pourrait choisir de préférer respecter le politiquement correct plutôt que le bien de l'humanité. Il s'est appuyé sur la réponse apportée par l'IA de Google de savoir si l'on pouvait mégenrer Caitlyn Jenner pour empêcher une potentielle apocalypse nucléaire, IA qui avait répondu « non. »

Pour empêcher ce choix de devenir une réalité, Elon Musk pense qu'il faut entraîner les IA à être les plus curieuses possibles, et à vouloir être toujours honnêtes, même si cela s'avérait déplaisant. De cette manière, l'IA pourrait mieux comprendre l'être humain, ce qui réduirait les antagonismes entre les deux.