Bientôt tous au chômage à cause de l'IA ? C'est ce que pense Elon Musk...

Mais ce sont surtout les potentiels effets négatifs du développement de l'IA qui ont pu être discutés. « Il existe un problème de sécurité, en particulier avec les robots humanoïdes - au moins, une voiture ne peut pas vous poursuivre dans un bâtiment ou dans un arbre » a expliqué le milliardaire.

Et si ce genre de danger semble encore lointain, celui pesant sur les emplois est par contre bien présent. À tel point que travailler pourrait sembler un jour d'après Elon Musk relever du simple hobby. « Il arrivera un moment où l'on n'aura plus besoin de travailler - on peut avoir un travail si on en veut un pour sa satisfaction personnelle, mais l'IA fera tout » considère-t-il. Dans quel genre de monde vivrions-nous alors ?