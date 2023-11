Sans avoir codé une seule ligne ni compétence en la matière, un artiste crée un jeu vidéo qui fonctionne, grâce à l'IA

Nous avons testé ce mini jeu et, effectivement, il est plutôt réussi. On se dit qu'en partant de là, les perspectives quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du jeu vidéo, et plus globalement dans ceux de l'art, de la création et du divertissement, sont assez remarquables. Si vous voulez tester le jeu (qui est d'ailleurs personnalisable en certains aspects), rendez-vous sur bestaiprompts.art/angry-pumpkins. Et si vous êtes curieux de découvrir les 600 lignes du code source, c'est par ici.