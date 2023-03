Roblox, le jeu au 160 millions de joueurs par mois, lance deux IA ; mais pour quoi faire ?

Dans l'immédiat, Code Assist et Material Generator peuvent donc générer des bribes de code utiles pour avancer plus vite, mais aussi des textures pouvant être appliquées sur des modèles 3D, le tout par le biais de brèves instructions fournies par l'utilisateur. Plus concrètement, les deux outils de Roblox permettent déjà de produire des textures réalistes pour « la roche rouge vif d'un canyon » ou des vitraux, entre autres, mais aussi d'aboutir à plusieurs lignes de code fonctionnel permettant à certains objets de changer de couleur ou même de s'autodétruire après qu'un joueur ait interagi avec.

Reste que ces deux IA sont encore à l'origine de quelques ratés, ce qui ne les rend pas encore fiables à 100 %. En complément, il peut d'ailleurs être intéressant de jeter un œil à GPT-3, qui permet lui aussi la génération de code à l'aide de requêtes textuelles.

Notons enfin que d'après Stef Corazza, il devrait être possible d'ici quelques années d'arriver à la création de scènes 3D et expériences interactives pleinement jouables, grâce aux IA de Roblox.