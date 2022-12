Une IA a appris à jouer à Minecraft... en regardant YouTube

Le phénomène de Mojang Studios a donc non seulement attiré de nombreux joueurs et joueuses, mais également attisé la curiosité des chercheurs en intelligence artificielle. Lors de la dernière conférence NeurIPS, l'une des plus importantes dans le domaine, un environnement spécialement consacré au développement des IA baptisé « MineDojo » a par exemple remporté une récompense.

Grâce à sa nouvelle technique d'apprentissage, OpenAI a vu son intelligence artificielle exécuter des tâches impliquant jusqu'à plus de 20 000 actions consécutives. Une véritable révolution, selon l'équipe. Au-delà de Minecraft, l'approche VPT pourrait trouver bien d'autres applications, comme permettre à une IA d'utiliser un clavier et une souris, de naviguer sur Internet ou de faire des commandes en ligne, entre autres.

Comme bien d'autres recherches encore en développement, une application concrète n'est cependant pas près de voir le jour, selon certains spécialistes. Reproduire des actions dans un jeu vidéo via la simple pression de touches présente un tout autre défi dans la vraie vie, où les mêmes tâches sont largement plus complexes à exécuter.

Toujours est-il que l'utilisation réussie d'une manne d'informations aussi riche que YouTube offre une avancée considérable pour le développement de l'intelligence artificielle dans son ensemble. Après tout, on n'arrête pas le progrès.