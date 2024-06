Les progrès des IA ces dernières années sont vertigineux. Elles excellent désormais dans de nombreux domaines, de la rédaction à la programmation, en passant par l'analyse de données. ChatGPT a même récemment réussi le test de Turing, parvenant à se faire passer pour un humain aux yeux de plus de la moitié des évaluateurs.

Côté vocal, les IA génèrent des voix toujours plus réalistes, au point qu'OpenAI a reporté le lancement d'une nouvelle voix pour ChatGPT jugée trop proche de celle de Scarlett Johansson. Ces avancées ouvrent de formidables perspectives, mais soulèvent aussi des inquiétudes.

Car si les IA excellent dans certaines tâches, des plus utiles aux plus agréables, comme ces sex dolls dont les créateurs promettent qu'elles sont des partenaires du quotidien plus vraies que nature, elles restent limitées en matière de compréhension profonde et de raisonnement. L'anecdote de la tarte aux fraises le montre bien : malgré sa sophistication, l'IA s'est laissée piéger par une simple instruction hors contexte.

Elles ne sont pas non plus invulnérables aux attaques. Dernièrement, la plupart d'entre elles se sont fait jailbreaker par Skeleton Key, qui leur a fait dire n'importe quoi. De plus, les IA peuvent être utilisées à des fins malveillantes : désinformation, usurpation d'identité, manipulation… La coexistence entre humains et IA sur les réseaux sociaux et au-delà, dans notre quotidien, promet d'être un défi passionnant, entre innovations fascinantes et vigilance nécessaire.