Quand l'IA provoque aussi des remous dans l'industrie du sexe...

C'est le recueil d'informations personnelles, d'autant plus dans ce contexte, qui inquiète. « Présentés comme des amis empathiques, des amants ou des âmes sœurs, et conçus pour vous poser des questions à n'en plus finir, il ne fait aucun doute que les chatbots d'IA romantiques finiront par recueillir des informations personnelles sensibles sur vous », explique la Mozilla Foundation dans une enquête sur cette technologie. Pour la mener à bien, l'organisation a analysé 11 chatbots ; tous à l'exception d'un seul partageaient ces données avec des tiers, et la moitié empêchait de supprimer les informations récoltées.