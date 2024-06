Vous pouvez désormais converser avec ChatGPT de manière anonyme grâce à DuckDuckGo

DuckDuckGo n’est pas un simple moteur de recherche, il se positionne sur la confidentialité et prône une transparence sans faille en matière de protection des données.

Il révolutionne la recherche en ligne puisque ses fonctionnalités avancées offrent un véritable contrôle sur les préférences, garantissant un accès à des résultats non filtrés. Dans un monde numérique où la vie privée revêt une importance cruciale, Duckduckgo se distingue en n’espionnant pas ses utilisateurs, ne conservant ni l’adresse IP ni la localisation. Accessible gratuitement sur tous les navigateurs web, dont une extension via Chrome, ainsi que sur Windows, macOS, Android et iOS, cet outil demeure le choix incontournable pour une navigation web en toute confiance et sans compromis.