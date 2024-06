Le navigateur privé Brave vous permettra de traiter l'IA en local

Brave explique qu'il est par exemple possible de télécharger le framework Ollama, lequel propose de rapatrier en local une grande variété de modèles de langage. Une fois installé, il sera alors possible d'exécuter sur votre PC le modèle Llama 3 conçu par Meta. Au sein des paramètres du navigateur Brave, il suffira donc de pointer vers le serveur en localhost et, si nécessaire, d'y ajouter sa clé d'API.