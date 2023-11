Brave sort officiellement son IA conversationnelle façon ChatGPT

Techniquement, l’IA de Brave utilise Llama 2, le modèle de langage développé par Meta. Une version « Premium » de l’outil (accessible via un abonnement à 15 $ par mois) permet de basculer sur Claude, un modèle de langage développé par Anthropic et « qui excelle dans le raisonnement logique et le codage » d’après Brave. « Leo est conçu de manière à ce que de nombreux modèles différents puissent y être connectés. […] D’autres modèles seront proposés au fil du temps et les utilisateurs pourront choisir », a précisé le responsable technique de l’entreprise dans une réponse faite au média The Verge.