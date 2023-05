ChatGPT : l'application mobile débarque, mais attention, elle n'est pas disponible partout ni pour tout le monde

Si l'on devait dès maintenant choisir le sujet d'actualité le plus important de 2023, ce serait sûrement ChatGPT et l'IA. Le chatbot d'OpenAI nous a en effet vite donné un aperçu de ce que pourrait être l'avenir et est devenu l'un des objets web les plus populaires de l'histoire. Comme souvent dans ce cas-là, il a entraîné à sa suite de très nombreux clones pirates qui profitaient notamment de son absence dans le format application.

Ce défaut est finalement réparé. OpenAI vient aujourd'hui d'annoncer le lancement de la seule et véritable application ChatGPT. Cette dernière, mise à disposition gratuitement, inclut par ailleurs la fonctionnalité Whisper, qui permet de dicter directement un prompt à l'IA. Les abonnés à ChatGPT Plus auront par ailleurs droit de leur côté au langage GPT-4 sur cette app ainsi qu'à des réponses plus rapides et aux prochaines nouveautés en exclusivité.