Perdu parmi les copies ? L'appli officielle ChatGPT est enfin là !

Ces applications non officielles se sont multipliées ces dernières semaines (sur iOS, mais aussi sur Android) et induisent non seulement l'utilisateur en erreur, mais peuvent également lui soutirer quelques précieux deniers. En effet, les applications en question offrent un accès gratuit à l'IA d'OpenAI, mais demandent rapidement à l'utilisateur de mettre la main au portefeuille pour souscrire un abonnement.