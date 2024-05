IA : l'application ChatGPT sera bientôt accessible sans avoir à créer un compte

Cependant, si à l'avenir l'utilisateur préfère converser avec le chatbot sans se connecter, il ne pourra pas utiliser l'IA avec toutes ses options. Il ne sera ainsi pas possible d'uploader des images dans ChatGPT, contrairement à ce qui peut se faire avec GPT-4o pour les abonnés payants, mais aussi les comptes gratuits.

En général, OpenAI conseille plutôt de se doter d'un compte sur son interface, afin de bénéficier de l'ensemble de l'expérience. Avec un compte, il est ainsi possible selon la firme californienne « d'enregistrer et de consulter l'historique de vos chats, de les partager et de débloquer des fonctions supplémentaires telles que des conversations vocales et des instructions personnalisées. »