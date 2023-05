Vous pouvez tester l'IA Bing de Microsoft dès maintenant, voilà comment faire

Et ça n'est pas là le seul avantage que Microsoft veut procurer à ses utilisateurs. En effet, plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour l'occasion. Ainsi, alors qu'auparavant une discussion achevée s'évanouissait, il est maintenant possible, à l'instar de ChatGPT, de disposer d'un historique des conversations. Et à l'avenir, le chatbot pourrait même s'appuyer sur ces discussions précédentes pour vous offrir des réponses plus personnelles.