ChatGPT : bientôt une version professionnelle, pour qui et avec quoi de plus (ou de moins) ?

D'après les informations recueillies sur le Discord, la version payante de ChatGPT serait nommée ChatGPT Professional. Les membres du serveur peuvent s'inscrire sur une liste d'attente et découvrir les premières options proposées. OpenAI les a questionnés sur le prix mensuel idéal ainsi que sur diverses préférences de paiement.

S'ils sont retenus, ces utilisateurs pourront accéder à ChatGPT n'importe quand et sans risque d'interruption, les réponses seront plus rapides, avec un nombre illimité de messages à poster. Autrement dit, la future version payante ne semble pas inclure de fonctionnalités inédites, mais aurait pour objectif d'offrir beaucoup plus de confort. Certains utilisateurs pourront essayer tout cela prochainement, mais OpenAI précise que la version payante en est encore au stade expérimental.

Cela signifie que les fonctionnalités incluses peuvent encore évoluer et que le déploiement à un large public n'est pas pour tout de suite. Il faudra être patient pour savoir ce que proposera ChatGPT Professional lorsqu'il sera disponible pour tous, et surtout, à quel prix. Rappelons enfin que Microsoft a déjà investi plus d'un milliard de dollars dans ChatGPT, qu'elle aurait dans l'idée d'intégrer à Bing et Office, et qu'un investissement supplémentaire de 10 milliards de dollars serait dans les tuyaux.