On ne sait pas encore si la firme californienne va étaler ses hausses de prix, ou adopter des variations plus brutales. De même, aucune information n'a été transmise sur la possibilité de créer plusieurs tranches de souscriptions différentes pour ChatGPT, avec des prix plus ou moins élevées selon le niveau d'avantages offerts.

Ce que l'on sait par contre, c'est qu'en accroissant ses prix à l'avenir, OpenAI espère aussi voir ses revenus fortement augmenter. Car si la firme californienne a, au mois d'août dernier, dégagé 300 millions de dollars, et ambitionne d'atteindre les 3,7 milliards de revenus pour l'ensemble de 2024, elle va aussi devoir dépenser près de 5 milliards de dollars pour payer ses employés et faire fonctionner ses services (sans compter d'autres dépenses dont la valeur n'est pas indiquée dans les documents lus par le New York Times).

Il devient donc urgent de récolter de l'argent, que ce soit à travers des levées de fonds, ou par une hausse des prix pratiqués auprès des clients. Mais OpenAI a bon espoir d'y arriver. La direction estime ainsi que ses revenus annuels seront de 11,6 milliards de dollars à la fin 2025, et atteindront les 100 milliards de dollars à l'horizon 2029, quand l'abonnement ChatGPT Plus sera à 44 dollars. À l'heure actuelle, cette offre compte environ 10 millions d'abonnés. Et demain ?