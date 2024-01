OpenAI, la société derrière ChatGPT, gagne toujours plus d'argent et montre sa capacité à résister à la concurrence

Selon Reuters, OpenAI visait au départ un plus modeste chiffre d'affaires, de l'ordre de 200 millions de dollars pour l'année 2023. Mais ChatGPT Plus a surpassé toutes les attentes, les résultats financiers aussi. D'abord 1,3 milliard de dollars, en seulement six mois, puis 1,6 milliard de dollars deux mois plus tard, avec une croissance de 20 % des revenus sur cette courte période.