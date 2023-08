OpenAI dépose la marque "GPT-5", vers un lancement cette année ?

On le sait, les choses avancent vite dans la tech. Et plus encore dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui connaît un tel boom que les géants du secteur s'organisent pour essayer d'y mettre un peu plus d'ordre, et de sécurité.

C'est ce que nous montre une nouvelle information de Windows Latest. Le média américain a en effet repéré le dépôt d'une marque « GPT-5 » par OpenAI auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO), le bureau chargé de délivrer des brevets et des marques déposées de l'autre côté de l'Atlantique. Une action effectuée le 18 juillet dernier.