ChatGPT-5, c'est pour quand ?

Lors de cette intervention, Altman a notamment été interrogé sur la lettre cosignée par des milliers de personnes, dont des chercheurs en IA et Elon Musk, appelant à suspendre la recherche sur les modèles d'IA plus avancés que GPT-4. Le texte expose les nombreux risques que suscite cette technologie et appelle à un meilleur encadrement ainsi qu'à une réglementation plus stricte de celle-ci.