Non GPT-5, ce n'est pas pour tout de suite ! Sam Altman vous explique pourquoi

« Nous avons beaucoup de travail à faire avant de lancer ce modèle », a-t-il ajouté. Et si OpenAI prend son temps, c'est évidemment pour tenter de livrer un produit le mieux fini possible, d'autant que les alertes sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle se multiplient et que GPT-4 a pu se montrer très mauvais dans la gestion des fake news.

Pas de quoi émouvoir le patron Sam Altman, qui a récemment appelé à la mise en place de mesures de régulations de l'IA. Ce dernier explique en effet que son entreprise serait particulièrement à cheval sur la question de la sécurité. « Lorsque nous avons terminé GPT-4, il nous a fallu plus de six mois avant d'être prêts à le publier », révèle-t-il. Autant dire que GPT-5 devrait arriver d'ici au minimum… un an ?