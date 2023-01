La sortie de GPT-4 ? "Vous allez être déçus", explique le patron d'Open AI

GPT-3 a été lancé en 2020, et le modèle de langage qui chamboule l'industrie de la tech actuellement, ChatGPT, a été basé sur son itération GPT-3.5. Compte tenu de l'engouement suscité par l'IA conversationnelle, la sortie de GPT-4 fait couler beaucoup d'encre, d'autant plus que beaucoup s'attendent à ce qu'elle survienne dans la première partie de l'année 2023. Sur ce point, Altman n'a pas voulu confirmer la rumeur et a simplement déclaré : « Il sortira à un moment donné, lorsque nous serons sûrs de pouvoir le faire de manière sûre et responsable ».