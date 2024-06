ChatGPT retarde le déploiement de son mode vocal

Pour justifier ce retard, OpenAI évoque les efforts supplémentaires qu'elle effectue actuellement pour permettre au chatbot d'identifier les contenus répréhensibles. « Nous travaillons également à l'amélioration de l'expérience des utilisateurs et à la préparation de notre infrastructure pour qu'elle puisse s'adapter à des millions d'utilisateurs tout en maintenant des réponses en temps réel » explique la firme.

Après ce premier galop d'essai, OpenAI souhaite pouvoir proposer le mode vocal à l'ensemble des abonnés à ChatGPT Plus, en automne. Pour rappel, ce mode vocal est capable d'avoir des échanges verbaux assez bluffants avec l'utilisateur, l'IA étant capable de détecter « les émotions et les signaux non verbaux et y répondre. »