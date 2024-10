Une des fonctions les plus impressionnantes du modèle GPT-4o est enfin accessible en France : le mode vocal avancé, qui était notamment disponible aux États-Unis et en Angleterre. Cette interface permet d'échanger avec ChatGPT de manière fluide, grâce à des voix synthétiques ultra-réalistes capables de reproduire une large gamme d'intonations et d'émotions. Un pas de plus dans l'évolution de l'intelligence artificielle générative !