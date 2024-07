ChatGPT : OpenAI commence à déployer son mode vocal avancé

Le partenaire de Microsoft avance toujours très vite dans la création de nouveautés depuis le lancement il y a plus d'un an et demi de ChatGPT. Au mois de mai dernier, le public avait ainsi pu découvrir le dernier modèle de langage GPT-4o, qui offrait un mode vocal exceptionnel de réalisme. Une fonctionnalité qui avait fait sensation à l'époque, et qui commence aujourd'hui à être rendue disponible pour certains utilisateurs du chatbot.