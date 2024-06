Et si vous flirtiez avec Einstein ? Character.AI ouvre les vannes pour le chat vocal avec ses IA

Character.AI n'en est pas à son premier coup d'éclat. Déjà prisée par les adolescents pour ses capacités de discussion textuelle, la plateforme se distingue encore une fois en intégrant cette option vocale. En plus de favoriser une interaction plus naturelle et spontanée, les appels vocaux permettent également de créer des groupes de discussion où plusieurs utilisateurs peuvent échanger avec des IA en simultané. Il est maintenant plus facile que jamais de discuter de la théorie de la relativité avec Einstein ou de débattre de philosophie avec Aristote, le tout depuis le confort de votre maison​​ et sans clavioter. Rappelons que de son côté, ChatGPT doit bientôt se doter d'un nouveau chat vocal bien plus naturel et rapide dans les mois à venir.