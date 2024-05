Claude, d'Anthropic, concurrent désigné de ChatGPT, débarque enfin en France : voici comment y avoir accès

Comment utiliser Claude ? C'est très simple, vous avez plusieurs options et il est accessible de différentes manières et gratuitement. En version web, sur son site officiel. Vous pourrez également opter pour l'application Claude iOS si vous souhaitez l'utiliser sur votre téléphone. Tout comme ChatGPT, il faudra, pour en faire usage, lui donner quelques-unes de vos informations, dont votre numéro de téléphone. Vous recevrez ensuite un SMS pour activer votre compte et pouvoir en profiter. Une version pro existe, plus avancée, pour 18 euros mensuels.

Si vous souhaitez l'utiliser dans un cadre professionnel, sachez qu'Anthropic propose le plan Claude Team pour 28 euros par mois : une option premium garantissant un accès sécurisé aux capacités avancées de Claude.