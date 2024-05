ChatRTX : le chatbot IA de NVIDIA intègre de nouveaux modèles linguistiques à faire tourner en local sur son PC

Au niveau de la configuration minimale pour profiter de ChatRTX, pas de changement à l'horizon. Pour en profiter, il vous faudra posséder une carte graphique RTX série 30 ou 40 disposant d'au moins 8 Go de VRAM.

Initialement capable d'exploiter les modèles Mistral et Llama 2, ChatRTX peut désormais compter sur de nouveaux modèles : ChatGLM3 (modèle de langage bilingue anglais et chinois), CLIP d'OpenAI (capable de générer des descriptions de texte à partir d'images, et inversement) et Gemma de Google. Ce dernier a d'ailleurs été conçu spécialement en collaboration avec NVIDIA et fonctionne à merveille sur des PC solidement équipés.

ChatRTX centralise donc tous ces nouveaux modèles et se charge de simplifier leur exécution locale. L'interface apparaît comme plutôt intuitive et il est possible de jongler entre différents modules en fonction de vos besoins : analyse de vos photos, de vidéos en ligne ou synthèses de documents par exemple.

Pour l'utiliser, il suffit de se rendre sur le site officiel de NVIDIA et d'être un peu patient. En effet, ChatRTX demande pas moins de 36 Go d'espace libre pour être installé !